Altekma, eski oyuncusu Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı

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Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, eski oyuncusu smaçör Cafer Kirkit'i tekrar renklerine bağladı.

Bir yıl aradan sonra yeniden Efeler Ligi'ne geri dönen Altekma, transfer çalışmaları kapsamında eski oyuncusu Cafer Kirkit'i kadrosuna kattı. Smaçör pozisyonunda oynayan ve 1.93 boyunda olan 23 yaşındaki oyuncu, Ziraat Bankkart altyapısında voleybola başladı. 2021-2022 sezonunda Altekma'da görev yapan genç voleybolcu, ardından 2022-2023 sezonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor ve 2023-2024 sezonunda Alanya Belediyespor formalarını terletti. Yakından tanıdıkları, yeteneğine güvendikleri Cafer ile yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Altekma'yı çok seven ve burada olmaktan mutlu olduğun her fırsatta söyleyen Cafer'i alarak önemli bir transfere imza attık. Kendisine ailemize yeniden hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak güzel bir sezon diliyoruz" dedi. - İZMİR