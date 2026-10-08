Altekma, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 ile geçerek Kupa Voley'de ilk maçını kazandı

Altekma, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 ile geçerek Kupa Voley'de ilk maçını kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 2. Grup ilk maçında Altekma, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti. Setler 25-18, 27-25 ve 31-29 tamamlanırken karşılaşma 92 dakika sürdü.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İbrahim Ünal, Eser Türkoğlu
Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Tuna Uzunkol, Berk Dilmenler, Ewert (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Oğuzhan Tarakçı, Özgür Karababa)
Gaziantep Gençlikspor: Jeanlys, Aykut Gedik, Yunus Emre Güler, Ivanov, Halil İbrahim Yücel, Uğur Kılınç (Bahadır Kuyucu, Deniz İvgen, Yunus Emre Zabun)
Setler: 25-18, 27-25, 31-29
Süre: 92 dakika
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 2. Grup ilk maçında Altekma, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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