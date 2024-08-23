Altekma, Modria Novoprom\'dan 2005 doğumlu smaçör Branko Zilic\'i kadrosuna kattı

Spor

Altekma, Modria Novoprom'dan 2005 doğumlu smaçör Branko Zilic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, yeni sezona etkili bir giriş yapmak için kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, Modria Novoprom'dan 2005 doğumlu smaçör Branko Zilic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Bosnalı genç smaçör Branko Zilic kulübümüzle 5 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki sporcumuza hoş geldin diyor başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR