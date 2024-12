Altıeylül Belediyesi Can Cangök Spor Tesisleri\'nde Minik Şampiyonlar Ligi Devam Ediyor

Spor

29 Ekim 2024 tarihinde Altıeylül Belediye Spor olarak başlanan Can Cangök Minik Şampiyonlar Lig'i, Gümüşçeşme Mahallesi'nde bulunan Altıeylül Belediyesi Can Cangök Spor Tesislerinde devam ediyor. Başkan Hakan Şehirli tesisin adını: bir süre önce vefat eden "Altıeylül Belediyesi Can Cangök Spor tesisleri" olarak değiştirdi.

18 Takımın U10 yaş grubu ile katılım sağladığı lig devam ediyor. Turnuva başlangıcını takip eden hafta içinde yapılan meclis toplantısında alınan karar ile tesisin adı "Altıeylül Belediyesi Can Cangök Spor Tesisleri" olarak değiştirildi.

Gümüşçeşme Mahallesi'nde futbol antrenmanları devam ediyor

Halı sahasında Can Cangök Minik Şampiyonlar Ligi Turnuvası'nın yanı sıra, kış spor okulları kapsamında Gümüşçeşme Mahallesi ve civarındaki çocuklar futbol antrenmanlarına devam ediyor.

Yetenekli çocuklar yerel liglere katılıyor

Bu çalışmalarda yetenekli çocuklara, U10, U11 ve U12 takımlarına sporcu kazandırarak, yerel liglere katılımını sağlıyor. Böylece çocuklar sporla kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor, bir branşta yarışmaya katılım sağlayarak, topluma yararlı bireyler kazandırmaya katkı sağlıyor.

Başkan Şehirli, "Can Cangök, bu şehirde sporun ve sporculuğun gelişimine büyük katkı sağladı. Onun bu şehre ve topluma olan katkılarını unutmayacağız. Burada, onun adını bir alanda yaşatarak, onun mirasını geleceğe taşımayı amaçlıyoruz. Umuyoruz ki, Can Cangök'ün izinden giden gençler yetiştirerek, topluma ve millete hayırlı bireyler kazandırırız. Adını verdiğimiz bu alan, onun sporcu ruhunu ve değerlerini yaşatmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Altıeylül Belediyesi, bu anlamlı projeyle, Can Cangök'ün mirasını yaşatarak gençlerin gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bu girişim, şehrin spor alanındaki gelişimini ve gençlerin sportif başarılarını teşvik etmeyi amaçlıyor. - BALIKESİR