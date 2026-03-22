Bakan Fidan\'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi, Abdulati, Kallas ve ABD'li yetkililerle görüşmelerinde "savaşı durdurmaya yönelik adımlar" ele alındı.

BÖLESEL AKTÖRLERLE TEMAS

Fidan, Abbas Arakçi ve Bedir Abdulati ile yaptığı görüşmelerde, çatışmaların bölgeye etkileri ve ateşkes ihtimali üzerinde durdu. Görüşmelerde, özellikle sivillerin korunması ve gerilimin daha fazla yayılmasının önlenmesi konuları ele alındı.

AB İLE KOORDİNASYON VURGUSU YAPILDI

Avrupa Birliği kanadıyla da temaslarını sürdüren Fidan, Kaja Kallas ile görüşmesinde, uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Diplomatik girişimlerin artırılması ve barışçıl çözüm yollarının desteklenmesi gündeme geldi.

ABD İLE GÖRÜŞMELERDE ÇÖZÜM ARAYIŞI

ABD'li yetkililerle yapılan temaslarda ise çatışmaların durdurulmasına yönelik somut adımlar değerlendirildi. Türkiye'nin, bölgesel istikrarın korunması için çok taraflı diplomasi yürüttüğü ve çözüm odaklı yaklaşımını sürdürdüğü ifade edildi.

ABD-İSRAİL İLE İRAN SAVAŞI

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ülkesinin ABD-İsrail'e karşı savaşı düşman tamamen teslim olana kadar sürdüreceğini belirtti. İran'ın yeni misilleme saldırısı başlatmasının ardından İsrail'de patlama sesleri duyuldu. İsraillilere ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalma çağrısı yapıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Lübnan'ın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Litani Nehri üzerindeki köprüleri vurma talimatı verdi. İran, bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

ABD VE İSRAİL SALDIRILARINDA 210 ÇOCUK ÖLDÜ

İran Sağlık Bakanı Zaferkendi, ABD-İsrail saldırılarında 210 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirerek, "1510 çocuk yaralandı, 300 sağlık merkezi hasar gördü, 30 ambulans kullanılamaz halde geldi" açıklamasını yaptı.

İSRAİL LİTANİ'DEKİ EN ÖNEMLİ KÖPRÜYÜ BOMBALADI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki en önemli geçiş noktası olan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı.