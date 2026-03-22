Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

Bakan Fidan\'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
22.03.2026 16:03
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Avrupa Komisyonu ve ABD'li yetkililerle telefonda görüştü. Görüşmelerde savaşı durdurmaya yönelik adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi, Abdulati, Kallas ve ABD'li yetkililerle görüşmelerinde "savaşı durdurmaya yönelik adımlar" ele alındı.

BÖLESEL AKTÖRLERLE TEMAS

Fidan, Abbas Arakçi ve Bedir Abdulati ile yaptığı görüşmelerde, çatışmaların bölgeye etkileri ve ateşkes ihtimali üzerinde durdu. Görüşmelerde, özellikle sivillerin korunması ve gerilimin daha fazla yayılmasının önlenmesi konuları ele alındı.

AB İLE KOORDİNASYON VURGUSU YAPILDI

Avrupa Birliği kanadıyla da temaslarını sürdüren Fidan, Kaja Kallas ile görüşmesinde, uluslararası toplumun ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Diplomatik girişimlerin artırılması ve barışçıl çözüm yollarının desteklenmesi gündeme geldi.

ABD İLE GÖRÜŞMELERDE ÇÖZÜM ARAYIŞI

ABD'li yetkililerle yapılan temaslarda ise çatışmaların durdurulmasına yönelik somut adımlar değerlendirildi. Türkiye'nin, bölgesel istikrarın korunması için çok taraflı diplomasi yürüttüğü ve çözüm odaklı yaklaşımını sürdürdüğü ifade edildi.

Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar

ABD-İSRAİL İLE İRAN SAVAŞI

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ülkesinin ABD-İsrail'e karşı savaşı düşman tamamen teslim olana kadar sürdüreceğini belirtti. İran'ın yeni misilleme saldırısı başlatmasının ardından İsrail'de patlama sesleri duyuldu. İsraillilere ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalma çağrısı yapıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Lübnan'ın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Litani Nehri üzerindeki köprüleri vurma talimatı verdi. İran, bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

ABD VE İSRAİL SALDIRILARINDA 210 ÇOCUK ÖLDÜ

İran Sağlık Bakanı Zaferkendi, ABD-İsrail saldırılarında 210 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirerek, "1510 çocuk yaralandı, 300 sağlık merkezi hasar gördü, 30 ambulans kullanılamaz halde geldi" açıklamasını yaptı.

İSRAİL LİTANİ'DEKİ EN ÖNEMLİ KÖPRÜYÜ BOMBALADI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki en önemli geçiş noktası olan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı.

Hakan Fidan, Orta Doğu, Gündem, Güncel, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cevdet66 Cevdet66:
    abd durdurcak zaten savaşı yakında bundan bile biz durdurduk savaşı diyip kendinize pay çıkartmaya çalışmanız seçim öncesi komik :) 19 41 Yanıtla
    5032Sy 5032Sy:
    Cevdet66 senden daha komik kimse yok, merak etme 8 7
  • endercan_2609 endercan_2609:
    En karlı durum barıştır.Savaş sadece eli kanlı canilere fırsat verir.Dışişleri bakanını takdir ediyorum 20 4 Yanıtla
  • yasarcaner65 yasarcaner65:
    abd İsrail’i kınayacana gidip İran’ı kınamak vicdan a sığmaz yazıklar olsun 23 1 Yanıtla
  • Murat Akkılıç Murat Akkılıç:
    kim takar bunu 4 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    HER SAVASTA BIR SEY BASARMIS GIBI HAVA ATIYORLAR, UKRAYNA SAVASI 4 YIL OLDU, HIKAYE, FILISTIN, LUBNAN FIYASKO, BURADA ZATEN ESAMELERI OKUNMUYOR 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
Altında 43 yıl sonra bir ilk En büyük haftalık kaybı yaşadı Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı

16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:07
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL...
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:30
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
13:05
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 16:56:47.
SON DAKİKA: Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar - Son Dakika
