Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye\'nin yanı başını vurdu

İran Savaşı 24 gündür devam ediyor. İsrail'in Tahran'a düzenlediği geniş çaplı saldırıların ardından İran karşılık verdi; Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

TAHRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da rejime ait hedeflere yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Saldırıların ardından kent genelinde yoğun duman yükselirken, birçok noktada şiddetli patlamalar meydana geldi.

URMİYE DE VURULDU

Saldırılarda yerleşim alanlarının da hasar gördüğü iddia edilirken, İran hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Kerec kenti savaş uçaklarının hedefi olurken, Türkiye sınırındaki Urmiye'de bir yerleşim yerinin de hava saldırısına uğradığı açıklandı. İran Kızılayı, yaralılara müdahale edildiğini duyurdu.

Paylaşılan görüntülerde bazı binaların ağır hasar aldığı ve ekiplerin arama kurtarma çalışması yürüttüğü görüldü.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI HEDEF ALINDI

Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin üst düzey bir komutanına suikast girişiminde bulundu. Dairesine bir seyir füzesi isabet etti. Dört kişi öldü. Ölenler arasında onun olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İran Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Dairesi'ne bağlı Elektronik Sanayi Şirketi (1960'lara dayanan kökleriyle İran'ın önemli savunma altyapılarından biri), büyük bir yıkıma uğradı. Şiraz'daki fabrikaları tamamen yıkıldı ve Tahran'daki Sayyad Şirazi Otoyolu üzerindeki merkez binaları ve ana tesisi de dün gece İsrail Hava Kuvvetleri tarafından bombalandı.

İRAN'DAN ANINDA KARŞILIK

Saldırıların ardından İran, İsrail'e yönelik misilleme başlattı. İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye alındığını açıkladı.

Gece saatlerinde İsrail'in kuzeyine düzenlenen iki salvo saldırının ardından İran füzeleri, güney ve orta kesimleri hedef aldı. Tel Aviv ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede sirenler çaldı.

FÜZE PARÇALARI YERLEŞİM YERLERİNE DÜŞTÜ

İsrail basını, Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak ve Gat Rimon ile Gazze çevresindeki Nir Am'da füze parçalarının isabet ettiğini yazdı. Güneyde bir bölgede ise düşen parçaların yangına yol açtığı belirtildi.

Rosh Haayin'de araçlarda hasar meydana gelirken, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Özet: İsrail'in Tahran'a yönelik geniş çaplı saldırılarının ardından İran misilleme başlattı; Tel Aviv ve çevresi hedef alınırken bölgede gerilim hızla tırmandı.