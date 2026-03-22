Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...

22.03.2026 16:07
Muhittin Böcek hakkında hazırlanan iddianamede, Böcek'in yeniden adaylık sürecinde CHP Genel Merkezi'ne 50-100 milyon TL arasında ödeme yapıldığına dair iddialar yer aldı. Dosyadaki şüpheli ifadelerinde paranın "bağış" adı altında veya farklı yollarla aktarıldığı öne sürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yer alan ifadeler, yeniden adaylık süreciyle bağlantılı "50-100 milyon TL"lik ödeme iddialarını gündeme taşıdı.

SORUŞTURMA ANTALYA'DA DEVAM EDİYOR

Muhittin Böcek hakkında yürütülen soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadelerin ardından yetkisizlik kararıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Antalya'da hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi ve dava süreci başladı.

9 Mart itibarıyla duruşmaların başladığı dosyada, Böcek'in yeniden aday gösterilme süreciyle bağlantılı olarak çeşitli ödemeler yaptığına dair iddialar iddianamede yer aldı.

"ADAYLIK İÇİN MİLYONLARCA LİRA ÖDENDİ" İDDİASI

Dosyada yer alan dört ayrı şüpheli ifadesinde ortak şekilde, Muhittin Böcek'in yeniden aday olabilmek için CHP Genel Merkezi'ne yüksek tutarlı ödemeler yaptığı yönünde beyanlar yer aldı.

İfadelerde, sürecin büyük ölçüde Böcek'in oğlu Gökhan Böcek üzerinden yürütüldüğü öne sürüldü. Tanıklar, 50 ila 100 milyon TL arasında değişen meblağların "bağış" adı altında ya da farklı yollarla aktarıldığının konuşulduğunu belirtti.

Bazı beyanlarda paranın karayoluyla taşındığı iddia edilirken, bazı ifadelerde ise ihaleler ve iş insanlarından toplanan milyon dolar seviyesindeki paraların genel merkeze gönderildiği ileri sürüldü.

İFADELER DOSYAYA GİRDİ

İddianamede yer alan ifadelerden birinde, Gökhan Böcek'in yakın çevresine babasının aday gösterilmesi için 50 milyon TL civarında ödeme yaptıklarını söylediği aktarıldı. Aynı ifadede, söz konusu sürecin belirsizliğini koruduğu yönünde değerlendirmeler yer aldı.

Gökhan Böcek'in yakın arkadaşı Furkan Solak'ın, "Gökhan Böcek, 2023 yılı son aylarında yanıma geldi. Çok sinirli ve mutsuzdu. Ben de kendisine neden bu kadar sinirli ve mutsuz olduğunu sordum. Kendisi de babamın aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezine 50 milyon TL bağış adı altında para gönderdiklerini, ancak Genel Başkan Özgür Özel'in tüm belediye başkan adaylarını açıkladığını, fakat bizimkini açıklamadığını; bu nedenle muallakta olduğunu ve bundan dolayı sinirli olduğunu söyledi." şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

İddianamede yer alan bir başka ifade ifade şüpheli Serkan Çavdar'a ait. Çavdar ifadesinde şunları söyledi:

"Gökhan Böcek, 2024 yılı Ocak ayı içerisi yerel seçimler öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı aday adaylığında sona kaldıklarını ve Muhittin Böcek adaylığı için ihalelerden, iş adamlarından toplanan miktarını söylemediği milyon dolar paranın CHP Genel Merkezine gönderildiğini söyledi ancak nasıl ve ne şekilde bu paranın gittiğinden bahsetmemişti."

Bir başka şüpheli ise, seçim sürecinde iş insanlarından ve ihalelerden toplanan yüksek tutarlı paraların genel merkeze gönderildiğinin konuşulduğunu beyan etti.

Ayrıca dosyada, CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı salonunun tadilat ve tefrişatının Gökhan Böcek tarafından organize edildiğine dair iddia da yer aldı.

YARGI SÜRECİ SÜRÜYOR

Gündeme yansıyan iddialar yargı sürecinin konusu olmaya devam ederken, dosyada yer alan beyanların doğruluğu mahkeme sürecinde değerlendirilecek.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkındaki mal varlığı iddialarını İmamoğlu ve Böcek dosyalarını gündemden düşürmek için ortaya attığını söylemişti. Muhittin Böcek dosyasına dikkat çeken Akın Gürlek, "Muhittin Böcek 15 Ocak 2024'te Manisa'da benzinliğe uğruyor. Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Özgür Özel'e kendisinin aday olmak için para isteme durumu vardı. Özgür Özel bunu ve asrın yolsuzluğu davasını perdelemek istiyor. 4 tane taşınmazım var. Biri Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon TL de değeri yok. 3-4 milyon TL değeri var. Hepsi yalan. Zaten dava açacağız. Özgür Özel'in amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek ve Muhittin Böcek. Kendisinin Muhittin Böcek'ten aday olmak için para istediği iddiası var. Zaten bunu Muhittin Böcek de açıklayacak. Ama zamanı var." demişti.

    Yorumlar (9)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    farkindamisiniz. delil ya da kesin diye bir haberiniz hiç yok. sadece iddaa yada gizli tanık. 21 13 Yanıtla
    Hakan Tunca Hakan Tunca:
    yav sanki delil olsa inanaksin. 3 3
  • Apple User Apple User:
    hakimlerimizi savcılarımızı tebrik ediyorum. 11 11 Yanıtla
  • 149614 149614:
    İddaa ve gizli tanık nedir bu kepazelik. Adamın veya herhangi birinin kim olırsa olsun suçu varsa ortaya delleri koyun ve ne ceza hüküm verilecekse verilsin. Nasıl bir Yargı hükmümüz var. Adalet düzgün olsun ve yerini bulsun. Mış mış miş miş türünde Yargı veya Adalet olmaz. 5 6 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    herşey belli ıspatlıdır 2 3 Yanıtla
  • çiüçiü çiüçiü:
    herşey ortaya çıksın hani herşey şeffaf olsun diyordunuz 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
