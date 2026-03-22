Fenerbahçe\'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi

22.03.2026 16:09
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün geleneksel bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda seçip olup olmayacağı merak edilirken, Saran 4 Nisan tarihini işaret etti ve ''4 Nisan'da Yüksek Divan Kurulu'nda size detaylı bilgiler vereceğiz.'' dedi.

Fenerbahçe Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan törene, Başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

"BAŞKAN OLARAK İLK BAYRAMIM"

Taraftarlarına bayram mesajı yollayan Saran, "Çok değerli Fenerbahçe ailem. Bayramın bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu burada sizlerle paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. Başkan olarak ilk bayramım sizlerle. Duygulandım. Bayramınız mübarek olsun. Nice sağlıklı, huzurlu bayramlar inşallah hepimize." dedi.

"DAHA FAZLA KUPALAR ALACAĞIZ''

Tüm branşlardaki hedeflerinin kupa olduğunu açıklayan Saran, "Tüm takımlarımız sezonun bu kritik döneminde hedefleri doğrultusunda azimle mücadele ediyorlar. İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Bunu da sizlerin desteğiyle yapacağız." ifadelerini kullandı.

''4 NİSAN'DA BİLGİLER VERECEĞİZ''

Fenerbahçe'de sezon sonunda seçip olup olmayacağı merak edilirken, Sadettin Saran bu konuda 4 Nisan'da yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısına da dikkat çekerek, "4 Nisan'da Yüksek Divan Kurulu'nda size detaylı bilgiler vereceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Benim sevgili, değerli Fenerbahçe ailem. İyi ki varsınız, sizleri seviyorum." yorumunda bulundu.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İbrahim İlhan İbrahim İlhan:
    Beşiktaş feneri yendiği gece seçim kararı alanacak 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar

16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
16:07
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL...
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
16:03
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
14:52
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesi de gözaltında Suçlama hayli vahim
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim
14:30
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 17:00:01.
