Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı

Galatasaray, Liverpool maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

NE DEMİŞTİ?

Sakatlık anını ülkesi Nijerya'da anlatan Osimhen, "Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum. Elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı" demişti.

KONATE'DEN MESAJ GELDİ

Yıldız golcü, maç sonrası Liverpoollu futbolcuların kendisiyle iletişime geçtiğini ve Ibrahima Konate'nin pozisyonda kötü niyetinin olmadığını belirten bir mesaj gönderdiğini söyledi.

5-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Osimhen'in yaklaşık 5-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, dönüş tarihi tedavi sürecine göre netleşecek. 26 yaşındaki golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.