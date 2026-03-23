Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı

23.03.2026 13:14
Galatasaray, Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in ameliyata alındığını açıkladı. Osimhen'in yaklaşık 5-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, dönüş tarihi tedavi sürecine göre netleşecek.

Galatasaray, Liverpool maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in ameliyat olduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

NE DEMİŞTİ?

Sakatlık anını ülkesi Nijerya'da anlatan Osimhen, "Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum. Elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı" demişti.

KONATE'DEN MESAJ GELDİ

Yıldız golcü, maç sonrası Liverpoollu futbolcuların kendisiyle iletişime geçtiğini ve Ibrahima Konate'nin pozisyonda kötü niyetinin olmadığını belirten bir mesaj gönderdiğini söyledi.

5-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Osimhen'in yaklaşık 5-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, dönüş tarihi tedavi sürecine göre netleşecek. 26 yaşındaki golcü, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 19 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • abdnarsln28 abdnarsln28:
    aman çok önemli ne yapalım hiç sevmem kendisini 34 88 Yanıtla
    Orhan Karatepe Orhan Karatepe:
    O seni çok seviyor?? 34 8
  • 292bnm9sph 292bnm9sph:
    Vaybe ülke ekonomisi için çok önemli haber 35 58 Yanıtla
    3475082Ak 3475082Ak:
    ne alaka ?? bak altın düştü bu yüzden. 5 10
  • 5130387 5130387:
    ona bisey olmaz firildak adam acaba ameliyata maskulin girdi 22 52 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    noa yıda aldılar ameliyata güya koptuydu yaa, 13 37 Yanıtla
  • Argan Çınar Argan Çınar:
    şimdi tek derdimiz bumu eli kırılmış vah vah 8 21 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:47:28.
