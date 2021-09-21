Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu

2020-2021 sezonunda 41 gole imza atarak Bundesliga tarihinin en çok ağları sarsan oyuncu unvanını Gerd Müller'in (40 gol) elinden alan Robert Lewandowski, Münih kentinde düzenlenen törenle Altın Ayakkabı ödülünü teslim aldı.

"AİLEME, TAKIM ARKADAŞLARIMA, TEKNİK EKİBE VE TÜM BAYERN AİLESİNE TEŞEKKÜRLER"

Törende duygularını dile getiren Lewandowski, "Bu büyük onura erişebildiğim için çok mutluyum. Aileme, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve tüm Bayern ailesine teşekkürler. Onların desteği olmadan bunu başaramazdım." ifadelerini kullandı. Bu sezon Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, bu ödülü en çok kazanan oyuncu (6 kez) konumunda bulunuyor.