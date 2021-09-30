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Altın kemeri Soner Çetin'e getirdiler - Son Dakika

Altın kemeri Soner Çetin'e getirdiler

30.09.2021 14:47
Altın kemeri Soner Çetin'e getirdiler, System.String[]

Adana Mücadele Team Spor Kulübü sporcuları Bartın'da düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Şampiyonasında 4 altın 1 gümüş madalya kazanırken aynı zamanda altın kemerin de sahibi oldu.

Adana Mücadele Team Spor Kulübü sporcuları Bartın'da düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Şampiyonasında 4 altın 1 gümüş madalya kazanırken aynı zamanda altın kemerin de sahibi oldu. Altın kemer ve madalyalarıyla birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret eden kulüp yöneticileri ve sporcular, kendilerine verdiği maddi ve manevi destekten dolayı teşekkür ettiler.

Ju Jitsu Federasyonu Teknik Koordinatörü Alpaslan Gülbay, Bartın'daki şampiyonaya 60 ilden 700 sporcunun katıldığını belirterek, "Sporcularımız bu şampiyonada Başkanımız Soner Çetin'in maddi manevi destekleriyle katıldı. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz de Adana'yı en iyi şekilde temsil ettik. Büyük erkeklerde; Deniz Romed Bayram (75 kg), Arif Akşit (63,5 kg) Türkiye şampiyonu oldu. Arif Akşit aynı zamanda profesyonel müsabakada altın kemer kazandı. Ayrıca Genç Erkeklerde; Muhammed Ali Özdemir (+95 kg) ve Nuri Şahin Topçueri (75 kg) yine Türkiye Şampiyonu olurken, Muhammed Recep Türk (85 kg) Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Bu başarılarda Başkanımız Soner Çetin'in büyük payı var" dedi.

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de bilimsel çalışmalar yapan, kültür sanatla uğraşan ve sporla meşgul olan gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, gençlerin doğru yöne kanalize edilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Sporcuların başarılarından gurur duyduğunu söyleyen Çetin, her zaman yanlarında olduğunu ifade etti, başarılarının devamını diledi.

Ayrıca Adana Mücadele Team Spor Kulübü Başkanı Alkın Börekoğlu, Soner Çetin'e Ju Jitsu Federasyonu Başkanı Hulusi Elmas'ın verdiği plaketi teslim etti.

Başkan Soner Çetin, Alkın Börekoğlu'nun nezdinde Federasyon Başkanı Hulusi Elmas'a teşekkür etti. - ADANA

Altın kemeri Soner Çetin'e getirdiler

Soner Çetin, Bartın, Adana, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altın kemeri Soner Çetin'e getirdiler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Altın kemeri Soner Çetin'e getirdiler - Son Dakika
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