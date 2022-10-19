Altın Top ödülünü kazanan Benzema için kısa film hazırlandı - Son Dakika
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Altın Top ödülünü kazanan Benzema için kısa film hazırlandı

19.10.2022 17:54
Altın Top ödülünü kazanan Benzema için kısa film hazırlandı

Spor giyim markası adidas yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema için kısa film hazırladı.

Spor giyim markası adidas yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema için kısa film hazırladı.

Benzema'nın kendisiyle özdeşleşen el bandajının altına dönüşmesini gösteren "Hand of Gold" isimli kısa film çekildi.

Marka aynı zamanda Benzema'ya özel olarak altın görünümlü, "X Speedportal" model bir krampon da tasarladı. Satışa çıkarılmayacak olan kramponun, biri Benzema'ya hediye edilmek üzere sınırlı sayıda üretildiği belirtildi.

Real Madrid ve adidas, Benzema'nın özel baskıyla isim ve numarası altın yaldızla yazılı Real Madrid formasını satışa sunacak.

Kaynak: AA
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Karim Benzema, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altın Top ödülünü kazanan Benzema için kısa film hazırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altın Top ödülünü kazanan Benzema için kısa film hazırlandı - Son Dakika
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