Marka aynı zamanda Benzema'ya özel olarak altın görünümlü, "X Speedportal" model bir krampon da tasarladı. Satışa çıkarılmayacak olan kramponun, biri Benzema'ya hediye edilmek üzere sınırlı sayıda üretildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Karim Benzema, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altın Top ödülünü kazanan Benzema için kısa film hazırlandı - Son Dakika

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