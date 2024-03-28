- Altin Zeqiri: "Şu anda tek odak noktam Rizespor"
RİZE - Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki Kosovalı futbolcu Altin Zeqiri, tek odak noktasının Rizespor olduğunu söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de İstanbulspor'a konuk olacak. Yeşil-mavili ekip, bu maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürüyor. Çaykur Rizespor'a sezon başında katılan 23 yaşındaki Altin Zeqiri, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Şu anda tek odak noktam Rizespor"
İstanbulspor maçında 3 puan almak istediklerini söyleyen Zeqiri, "İstanbulspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Oraya 3 puan almak için gideceğiz. Bireysel olarak da takıma faydalı olduğum için çok memnunum. Son dönemde performansımın artışı beni de memnun etti. Umarım bu yolda devam ederim. Biz maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki maçları tek tek ele almamız lazım. Bu maçlarda olabildiğince yüksek puan toplamamız lazım. En iyi şekilde bunları geçip hedefimize ulaşmak istiyoruz. Şu an da tek odak noktam Rizespor. Hedeflerimize ulaşma istiyoruz. Kendi geleceğimi düşünmektense takımın geleceğini düşünüyorum. Sezonu iyi bir noktada bitirelim sonrasında ne olacağını görürüz" ifadelerini kullandı.
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