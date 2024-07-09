Altındağ Belediyesi Spor Alanlarında Bakım ve Onarım Çalışması Başlattı

Spor

Altındağ Belediyesi, ilçedeki halı saha ve spor alanlarında bakım ve onarım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beşikkaya ve Karapürçek mahallelerindeki spor tesislerinde başlatılan çalışmalar, daha sonra ilçedeki diğer tesislerde de sürdürülecek.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, konuya ilişkin açıklamasında, spor alanlarının bakımına büyük önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimizin vakit geçirdikleri bu alanların bakımlı olması çok önemli. Belediye olarak çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda sportif faaliyetlere katılmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.