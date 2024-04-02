Altınordu, Afyonspor\'u mağlup ederek orta sıralara yükselmek istiyor

Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, bu yıl 6. kez gerçekleşecek. 4 Nisan'da Anamur'dan start alacak olan tur, 7 Nisan'a kadar devam edecek ve toplam 518,4 kilometre pedal çevrilecek. 30 farklı ülkeden 171 sporcu katılacak olan organizasyonda toplam 19 bin 30 Euro ödül verilecek.