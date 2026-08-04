Altınordu Altyapı Takımları Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika
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Altınordu Altyapı Takımları Yeni Sezona Merhaba Dedi

Altınordu Altyapı Takımları Yeni Sezona Merhaba Dedi
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Küme düşen Altınordu'da U14 ve U15 takımları yeni sezona başladı, Başkan Özkan kutlama yaptı.

2'nci Lig'e katılmama kararı nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da A takım kadrosu dağılırken, kırmızı-lacivertliler altyapı takımlarıyla sezonu açtı. İzmir temsilcisinin U14 ve U15 takımları, Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'nde düzenlenen törenle yeni sezona, 'Merhaba' dedi. Törene futbolcuların ailelerinin yanı sıra Başkan Seyit Mehmet Özkan da katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonun sporcularımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerken yeni sezon planlarına yönelik bir konuşma gerçekleştirdi ve Altınordu U14 ve U15 takımlarımız, tüm teknik ekibimiz ile yeni sezon öncesinde toplu fotoğraf çektirdi" denildi.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu Altyapı Takımları Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınordu Altyapı Takımları Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika
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