Altınordu, BB Erzurumspor karşısında galibiyeti hedefliyor - Son Dakika
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Altınordu, BB Erzurumspor karşısında galibiyeti hedefliyor

04.03.2022 11:20
Altınordu, BB Erzurumspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Altınordulu futbolcular Ahmet İlhan Özek ve Muzaffer Kocaer, yarın oynanacak BB Erzurumspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Altınordulu futbolcular Ahmet İlhan Özek ve Muzaffer Kocaer, yarın oynanacak BB Erzurumspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta maçında Altınordu, yarın saat 13.30'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Cemal Alpay ve Abdullah Uğur Sarı yapacak.

Zorlu maç öncesinde Altınordulu futbolcular iddialı açıklamalarda bulundu.

Ahmet İlhan Özek: "Erzurumspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Altınordu Kaptanı Ahmet İlhan Özek, geçtiğimiz hafta Menemenspor karşısında alınan galibiyetle yeniden özgüven kazandıklarını belirterek, "Alacağımız bir galibiyet takıma özgüven kazandıracaktı. Menemenspor galibiyeti ile kendimizi bulduk. Menemenspor galibiyetinin anlamlı hale gelmesi için Erzurumspor maçı bizim adımıza çok önemli. Erzurumspor maçında en iyi şekilde mücadele ederek sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Muzaffer Kocaer: "Galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz"

Takımın genç oyuncularından Muzaffer Kocaer de Erzurumspor maçı ile ilgili olarak, "Geçen hafta Menemen deplasmanında aldığımız galibiyetle şanssızlığımızı kırdık. Menemenspor maçında oynanan oyun umut vericiydi. Aynı şekilde oynarsak kalan maçlarımızı kazanıp galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kırmızı-lacivertli takım, bugün yapacağı son çalışma ile hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Altınordu'da sarı kart cezalıları Kürşad Sürmeli ve Kubilay Aktaş ile sakatlığı devam eden Ahmet Dereli BB Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek. - İZMİR

Altınordu, BB Erzurumspor karşısında galibiyeti hedefliyor
Altınordu, BB Erzurumspor karşısında galibiyeti hedefliyor

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Kaynak: İHA

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