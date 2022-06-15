Altınordu, Cengiz ve Çağlar'la gururlu - Son Dakika
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Altınordu, Cengiz ve Çağlar'la gururlu

15.06.2022 12:18
Altınordu, Cengiz ve Çağlar'la gururlu

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, altyapısından yetişen yıldız futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün dün A Milli Takım formasıyla İzmirli futbolseverlerin karşısına çıkmasıyla gururlandı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, altyapısından yetişen yıldız futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün dün A Milli Takım formasıyla İzmirli futbolseverlerin karşısına çıkmasıyla gururlandı. Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta oynadığı 4'üncü maçında Litvanya'yı 2-0 mağlup ederek gol yemeden namağlup liderliğini sürdürürken, 13.5 yıl sonra milli takıma ev sahipliği yapan İzmir, Avrupa'da top koşturan Çağlar ve Cengiz'in performanslarıyla da sevinç yaşadı. İki milli futbolcunun da ilk 11'de başladığı müsabakada Cengiz 84'üncü dakikada kenara alınırken, Çağlar 90 dakika sahada kaldı.

TRİBÜNDEN CENGİZ'E MORAL

Türkiye-Litvanya maçının 52'nci dakikasında Armanavicius tarafından ceza sahasında düşürülen Cengiz, ay-yıldızlılara penaltı kazandırdı. Milliler, Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle 2-0 üstünlük kurup rahatladı. 80'inci dakikada Cengiz'i bu kez Milasius indirdi. İlk penaltıyı VAR'ın uyarısıyla veren Fransız kadın hakem Stephanie Frappart, bu kez beyaz noktayı göstermekte tereddüt yaşamadı. İzmirli futbolseverlerin huzurunda gol sevinci yaşamak isteyen Cengiz, Hakan'dan izin alarak topun başına geçse de topu kaleciye nişanladı. Kaçan penaltı sonrası tribünler, "Cengiz" şeklinde tempo tutarken, milli oyuncu taraftarlara teşekkür etti.HÜSEYİN EROĞLU, İKİ YILDIZLA BULUŞTU

Altınordu'da aralıksız 10 yıl görev aldıktan sonra kırmızı-lacivertli kulüple yollarını ayıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, tribünden takip ettiği milli maçın ardından gelişimlerinde pay sahibi olduğu Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le bir araya geldi. Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz ve İngiltere'de Leicester City'de top koşturan Çağlar'la hatıra fotoğrafı çektiren Eroğlu, "Tebrikler evlatlar, sizinle gurur duyuyorum" mesajı paylaştı.


- İzmir
Altınordu, Cengiz ve Çağlar'la gururlu
Altınordu, Cengiz ve Çağlar'la gururlu
Altınordu, Cengiz ve Çağlar'la gururlu
Altınordu, Cengiz ve Çağlar'la gururlu
Altınordu, Cengiz ve Çağlar'la gururlu
YORUMLAR
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Altınordu'da Erdi tamam Altınordu'da Erdi tamam Altınordu, Hasan'ın peşinde Altınordu, Hasan'ın peşinde
Kaynak: DHA

Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Cengiz ve Çağlar'la gururlu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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