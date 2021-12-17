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Altınordu çıkışı sürdürmek istiyor - Son Dakika

Altınordu çıkışı sürdürmek istiyor

17.12.2021 19:53

- Altınordu çıkışı sürdürmek istiyor Yarın deplasmanda Balıkesirspor'u mağlup ederek çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade eden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu çıkışı sürdürüp maçı kazanarak ikinci yarıya moralli girmek istiyoruz" dedi.

- Altınordu çıkışı sürdürmek istiyor

İZMİR - Yarın deplasmanda Balıkesirspor'u mağlup ederek çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade eden Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu çıkışı sürdürüp maçı kazanarak ikinci yarıya moralli girmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de hafta içinde oynanan maçta Kocaelispor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Altınordu'da moraller üst seviyede. Kırmızı-lacivertli takım, Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı son çalışmanın ardından Balıkesir'e giderek maç saatini beklemeye başladı. Balıkesirspor ile oynanacak maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Kocaelispor galibiyeti ile 3 puandan fazlasını kazandıklarını belirterek, "Oyun anlamında zaten maç içinde üstündük. Son haftalarda gelişen oyunumuzu hep belirginleştirdik. Kocaelispor maçı geride kaldı. Artık Balıkesirspor ile oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Bir çıkışımız var. Bu çıkışı sürdürüp maçı kazanarak ikinci yarıya moralli girmek istiyoruz" diye konuştu.

"Öncelikli hedefimiz önümüzdeki 2 maçı kazanmak"

Spor Toto 1. Lig'de üst sıralarda yer alan 5 takımın birden puan kaybettiğini dile getiren Eroğlu, "Her takım, her takımı yenebiliyor. Herkes puan kaybediyor. Lider ile sonucu arasında maç oynansa da kimse sonucunu tahmin edemiyor. Aşağısı ile yukarısı arasında fazla puan farkı yok. Ligde 2-3 maç kazanan tekrar Play-off yarışına giriyor. Bizim öncelikli hedefimiz önümüzdeki 2 maçı kazanmak" diye konuştu.

Gürlük: "Devre arasına moralli girmek istiyoruz"

Altınordu'nun genç oyunculardan Emircan Gürlük, Kocaelispor'u 2-0 geriye düştükten sonra 3-2 mağlup edeceklerini kimsenin beklemediğini belirterek, "Son haftalarda aslında bizler çok iyi futbol ortaya koymaya başlamıştık. Sadece skor alamıyorduk. Kocaelispor maçında geriye düşsek de kendimize inanıyorduk. Çok önemli bir 3 puan aldık. İlk yarının bitmesine 2 maç kala 2 müsabakayı da kazanıp devre arasına moralli girmek istiyoruz" dedi.

Genç oyuncu, ligde takımlar arasında fazla puan farkının olmadığını, alacakları seri galibiyetlerle geçen yıl olduğu gibi tekrar Play-off'u hayal edebileceklerini sözlerine ekledi.

Kocaer: "Tekrar üst sıralara çıkacağız"

Altınordu'nun bir başka genç oyuncusu Muzaffer Kocaer de, "Son haftalarda yükselen bir ivmemiz vardı. İyi sonuçlar alacağımızı biliyorduk. İlk yarının kalan son 2 maçını da kazanıp ikinci yarıya moralli başlamak istiyoruz. Galibiyet serisi yakalarsak tekrar üst sıralara doğru çıkacağız" diye konuştu.

Altınordu çıkışı sürdürmek istiyor
Altınordu çıkışı sürdürmek istiyor
Altınordu çıkışı sürdürmek istiyor
Altınordu çıkışı sürdürmek istiyor

Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor, Altınordu, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu çıkışı sürdürmek istiyor - Son Dakika Spor


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