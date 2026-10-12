Altınordu'da 2. Ordu Yarı Maratonu'na şu ana kadar 586 sporcu kaydoldu - Son Dakika
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Altınordu'da 2. Ordu Yarı Maratonu'na şu ana kadar 586 sporcu kaydoldu

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Altınordu\'da 2. Ordu Yarı Maratonu\'na şu ana kadar 586 sporcu kaydoldu
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2. Ordu Yarı Maratonu, 18 Ekim'de Altınordu'da koşulacak. Hazırlık toplantısında kentte ikinci kez düzenlenecek 21 kilometrelik yarı maratona şu ana kadar 5'i yurt dışından 586 sporcunun kaydolduğu belirtildi.

Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenecek 2. Ordu Yarı Maratonu, 18 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Valiliği ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü himayelerinde Altınordu ilçesinde düzenlenecek yarı maraton öncesinde hazırlık toplantısı yapıldı.

Vali Muammer Erol, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, organizasyonla ilgili görevli tüm kurumların üzerine düşeni yapacağını belirtti.

İl Gençlik ve Spor Müdür Vekili Fatih Şahin de kentte ikinci kez düzenlenecek 21 kilometrelik yarı maratona şu ana kadar 5'i yurt dışından olmak üzere 586 sporcunun kayıt yaptırdığını, katılımcı sayısının artmasının beklendiğini ifade etti.

Toplantıda, koşu parkurunun belirlenmesi ve organizasyon süresince ilgili kurumlarca alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Altınordu'da 2. Ordu Yarı Maratonu'na şu ana kadar 586 sporcu kaydoldu - Son Dakika
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