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Altınordu'da 3 futbolcu Avrupa kulüplerinin takibinde - Son Dakika

Altınordu'da 3 futbolcu Avrupa kulüplerinin takibinde

14.01.2022 11:13

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun artık üretime geçmesi gerektiğini belirterek, A takım kadrolarında yer alan 3 oyuncuyu Avrupa'nın ünlü kulüplerinin takip ettiğini söyledi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun artık üretime geçmesi gerektiğini belirterek, A takım kadrolarında yer alan 3 oyuncuyu Avrupa'nın ünlü kulüplerinin takip ettiğini söyledi.

Özkan, AA muhabirine, Spor Toto Süper Lig'de yeni statların yapımının ardından sahaların niteliğinin yükseldiğini, oyun kalitesinin iyiye doğru gittiğini belirtti.

Altınordu olarak İngiltere Premier Lig kulüplerinin mantalitesinde oyun oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Akıcı, seri, geçişlerin hızlı olduğu, herkesin her an oyunda olduğu bir oyun sistemimiz var. Ülkemizde çok yatırım yapıldı, futbolda artık üretime geçmemiz lazım. Şu an tüketime dayalı bir yapılanma var ama bunu yavaş yavaş her sene üzerine yüzde 5 koyarak yerli üretime çevirmemiz gerek. Türk futbolunda her zaman yabancılar olacak ama bu topraklarda yetişmiş, bunların yüzde 50'sinin Süper Lig'de oynadığı bir sisteme doğru Türk futbolunu evirmemiz lazım. Çünkü hazıra dağ dayanmaz."

"En az 20 kez izletiyorlar"

Çağlar Söyüncü'nün 2016'da Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'a satışından sonra kendi bütçelerini karşılamaya başladıklarını hatırlatan Özkan, son olarak Burak İnce'nin bir başka Alman temsilcisi Arminia Bielefeld'e transfer olduğunu aktardı.

Takımdaki diğer futbolculara da taleplerin bulunduğunu kaydeden Özkan, "Şu anda A takım kadromuzda bulunan oyuncularımızdan 3'ünü Avrupa kulüpleri takip ediyor ve bunlar da ünlü kulüpler. Onlar bir iki kere değil en az 20 kez izletiyorlar. Bazılarından bizim haberimiz oluyor, bazılarından olmuyor." diye konuştu.

Özkan, Avrupa'da 2 bine yakın Brezilyalı, 800'e yakın Sırp oyuncunun forma giydiğini, Türk futbolcu sayısının ise bir elin parmaklarını geçmediğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Avrupa'nın Brezilyası olabileceğine dikkati çeken Özkan, "Bunun için yatırım yapmamız lazım. 'Bütçenin yarısını öz kaynak sistemine ayıracağız' diye bir hedef koymalıyız. Yabancı futbolcu oynatılmasına karşı değilim ama bunun giderek yüzde 50'ye kadar düşmesi lazım. Yüzde 50 yabancı oynasın ama artık 10 yıl sonra 2033'te yüzde 50'si bu toprakların çocuklarından oluşan Süper Lig yaşamamız lazım. Bunun için tüm futbol ailesinin üzerinde anlaşacağı bir mutabakat gerekiyor. Bu toprakların çocuklarına her şey değer." ifadelerini kullandı.

Altınordu'da 3 futbolcu Avrupa kulüplerinin takibinde
Altınordu'da 3 futbolcu Avrupa kulüplerinin takibinde
Altınordu'da 3 futbolcu Avrupa kulüplerinin takibinde

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Spor Toto Süper Lig, Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu'da 3 futbolcu Avrupa kulüplerinin takibinde - Son Dakika Spor


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