Altınordu'da atan ve tutan iddialı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun golcü oyuncusu Ahmet Dereli ve genç kalecilerinden Emirhan Emir, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan antrenmanın bitiminde kulübün medya ekibine konuşan Ahmet Dereli, "Çalışmalar çok güzel geçiyor. Yeni arkadaşlarımız katıldı. Onlara hoş geldin diyorum. Çok güzel bir takıma denk geldiler" dedi.

Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Ben de bu sezon gollerimle ve asistlerimle takıma yardımcı olmak istiyorum. Geçen sezon bazı maçlarda sakatlığım nedeniyle forma giyememiştim. Şu an lige hazırım, sakatlığım tamamen geçti" diye konuştu.

EMİRHAN EMİR: AİLE ORTAMIMIZ DEVAM EDİYORAltınordu'nun genç kalecilerinden Emirhan Emir de yeni sezon çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Yeni sezon hazırlıklarımız iyi gidiyor. Geçen seneki kadromuzun çoğu korundu. Aile ortamımız devam ediyor. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk."

Altınordu'da futbolcular bugünkü çalışmanın ardından bir gün izin yapacak.