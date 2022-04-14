Altınordu'da Erdi'ye güvenoyu - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'da Erdi'ye güvenoyu

14.04.2022 13:37
Altınordu'da Erdi'ye güvenoyu

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 2-2 sona eren Eyüpspor deplasmanında 2 kritik hata yapan stoper Erdi Dikmen'e kol kanat gerdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 2-2 sona eren Eyüpspor deplasmanında 2 kritik hata yapan stoper Erdi Dikmen'e kol kanat gerdi. Maçın 45'inci dakikasında ceza sahasında topa elle müdahale ederek rakibin penaltı kazanıp 1-0 öne geçmesine neden olan Erdi, İzmir temsilcisi 2-1 öne geçtikten sonra 78'inci dakikada kendi kalesine doğru ters bir kafa yaptı. Üst direkten dönen topu rakip gole çevirince Altınordu galibiyetten oldu.

"Futbolda böyle talihsizlikler olabiliyor" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Erdi haftalardır savunmamızda başarıyla mücadele ediyor. Defansımıza direnç kattı. Takımımıza verdiği katkıdan memnunuz" ifadelerine yer vererek öğrencisine güvenoyu verdi.Ligde cumartesi günü Manisa FK'yı konuk edecek Altınordu'da hafif sakatlıkları bulunan Kürşad, Ali Emre ve Recep'in durumları MR sonucunda netlik kazanacak. Ahmet Dereli'nin forma giymesinin bu hafta da zor olduğu öğrenildi.


YORUMLAR
500
Altınordu son 5 haftanın lideri Altınordu son 5 haftanın lideri Manisa FK, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı Manisa FK, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Hüseyin Eroğlu, Erdi Dikmen, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da Erdi'ye güvenoyu - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
13:58 Yüzde 9,2'lik hisse yetmedi: Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi
13:45 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti
13:35 Bakanlıktan bayram düzenlemesi: Tren seferleri artırıldı, biletler yarın satışta
13:33 Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Trabzonspor'dan erken şampiyonluk ilanı gelebilir
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:11:22. #1.11#
SON DAKİKA: Altınordu'da Erdi'ye güvenoyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement