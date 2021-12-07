Altınordu'da gündem transfer

SPOR Toto 1'inci Lig'de 16'ncı haftayı bay geçirecek Altınordu'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ligde 15 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 yenilgi alarak 13 puanla 18'inci sırada yer alan İzmir ekibi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Kalesinde 29 gol gören kırmızı-lacivertlilerin transferde önceliği savunma hattına vereceği öğrenildi. Transfer arayışlarına başlayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kulübün yapısına uyacak isimleri belirleyip yönetime sunacağı ifade edildi.

Geçen sezon Play-Off finali oynayan, bu sezon ise ilk yarıda korkulu rüya gören Altınordu'nun ikinci devrede düşme hattından kurtulup üst sıralara tırmanmak için en az 4 takviye yapmayı planladığı öğrenildi. Yabancı futbolcu oynatmadan, genç ağırlıkla kadrosuyla mücadele eden kırmızı-lacivertlilerden Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, devre arasında takımdan ayrılıp Avrupa macerasına başlayacak. Kadro dışı kalan Enis Destan'ın da satılması gündemde.