Üye Girişi
Altınordu'da gündem transfer - Son Dakika

Altınordu'da gündem transfer

07.12.2021 13:00
Altınordu'da gündem transfer

SPOR Toto 1'inci Lig'de 16'ncı haftayı bay geçirecek Altınordu'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 16'ncı haftayı bay geçirecek Altınordu'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ligde 15 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 10 yenilgi alarak 13 puanla 18'inci sırada yer alan İzmir ekibi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Kalesinde 29 gol gören kırmızı-lacivertlilerin transferde önceliği savunma hattına vereceği öğrenildi. Transfer arayışlarına başlayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kulübün yapısına uyacak isimleri belirleyip yönetime sunacağı ifade edildi.

Geçen sezon Play-Off finali oynayan, bu sezon ise ilk yarıda korkulu rüya gören Altınordu'nun ikinci devrede düşme hattından kurtulup üst sıralara tırmanmak için en az 4 takviye yapmayı planladığı öğrenildi. Yabancı futbolcu oynatmadan, genç ağırlıkla kadrosuyla mücadele eden kırmızı-lacivertlilerden Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, devre arasında takımdan ayrılıp Avrupa macerasına başlayacak. Kadro dışı kalan Enis Destan'ın da satılması gündemde.


Spor Toto, Altınordu, Transfer, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da gündem transfer - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide 13:04 Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı 12:29 Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil 11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü 11:12 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 10:49 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı

Son Dakika Haberleri
13:05 Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu
13:04 Görüntüler Doğu ya da Güneydoğu'dan değil İstanbul'dan! Özel harekatçılar arazide
12:43 Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var
12:39 Kadın taksi şoförüne akıl almaz şiddet! ''Beni istemiyorlar, satırla saldırıya uğradım''
12:12 Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor
12:10 Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!
12:09 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor
12:05 Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi
11:53 Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
11:52 Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı
Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu Antalya'da şiddetli fırtına sonrası dev dalgalar oluştu, uçak seferleri durduruldu         
13:05
Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var Son Dakika: Irak'ın Basra kentinde patlama! İlk değerlendirmelere göre 4 öldü, 20 yaralı var         
12:43
Kaza değil cinayetmiş! Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Kaza değil cinayetmiş! Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
11:56
Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi         
11:13
Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı         
10:50
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti!         
09:55
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 13:14:44. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu'da gündem transfer - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement