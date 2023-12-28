 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altınordu'da Metehan Yılmaz İlk Yarıda En Fazla Süre Alan Oyuncu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'da Metehan Yılmaz İlk Yarıda En Fazla Süre Alan Oyuncu Oldu

Altınordu'da orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz, ilk yarıda en fazla süre bulan oyuncu oldu. Metehan, 18 maçta görev alarak sadece 1 kez yedek soyundu ve 17 kez ilk 11'de şans buldu. Toplamda 1531 dakika sahada kalan Metehan, 2 asistle takımına katkı sağladı.

Altınordu\'da Metehan Yılmaz İlk Yarıda En Fazla Süre Alan Oyuncu Oldu
28.12.2023 - 12:07,  Güncelleme: 12:12
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz, ilk yarıda en fazla süre bulan oyuncu oldu. Oynanan 18 maçta da görev alan Metehan, sadece 1 kez yedek soyunup 17 kez ilk 11'de şans buldu. Kırmızı-lacivertli formayı toplam 1531 dakika terleten Metehan, Teknik Direktör Atilla Küçüktaka'nın en çok güvendiği isim olarak dikkat çekti.

Metehan bu süreçte yaptığı 2 asistle takımına katkı sağladı. Altınordu'da stoper Hasan 1431 dakikayla ikinci sırayı alırken, 1350 dakikada oynayan kaleci Serhat en fazla süre alan diğer bir isim oldu. Öte yandan ikinci yarının ilk haftasında Nazilli Belediyespor'a konuk olacak Altınordu yeni yıl izninin ardından hazırlıklarına 3 Ocak'ta tesislerinde devam edecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Metehan Yılmaz İlk Yarıda En Fazla Süre Alan Oyuncu Oldu - Son Dakika


12:40
AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42
Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40
Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30
Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi

Son Dakika
12:39 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
12:40 AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: Nefretle anılacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 4 il
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
11:40 Memur ve emekliye yüzde 50 zam bekleniyor
11:30 Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmesi, İsrail Büyükelçilerinin Türkiye'ye dönüşünü engelledi
11:08 Özgü Namal ve Özcan Deniz'in dizisi Kızıl Goncalar'a RTÜK'ten yaptırım
11:02 Fatih Terim, Yunanistan'da ilk antrenmanına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 13:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu'da Metehan Yılmaz İlk Yarıda En Fazla Süre Alan Oyuncu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement