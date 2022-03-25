Altınordu'da moraller yerinde - Son Dakika
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Altınordu'da moraller yerinde

25.03.2022 14:19
Altınordu'da moraller yerinde

Altınordu'nun tecrübeli futbolcusu Volkan Fındıklı, ligde 3 hafta üst üste çok kritik galibiyetler aldıklarını ve Adanaspor karşısında da kazanmak istediklerini söyledi.

Altınordu'nun tecrübeli futbolcusu Volkan Fındıklı, ligde 3 hafta üst üste çok kritik galibiyetler aldıklarını ve Adanaspor karşısında da kazanmak istediklerini söyledi. Kırmızı-lacivertlilerin genç oyuncusu Yusufcan Esendemir de galibiyet serilerini sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Spor Toto 1. Lig'de Menemenspor, Erzurumspor ve Ümraniyespor galibiyetleriyle çıkış yakalayan Altınordu'da hedef galibiyet serisini devam ettirmek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını Selçuk İsmet Orhunbilge Tesiseri'nde devam eden İzmit temsilcisinde moraller üst seviyede.

Volkan Fındıklı: "Kritik galibiyetler aldık"

Ümraniyespor deplasmanında attığı golle takımın 3 puan kazanmasını sağlayan Volkan Fındıklı, gelecek hafta sonu Adanaspor ile oynayacakları karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kritik süreçte önemli galibiyetler aldıklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Son maçlarda takımın defansif yönünü ön plana çıkardık. Gol yemeden kazanmak çok önemliydi. Son haftalara daha rahat girebilmek adına puanlara ihtiyacımız var. Adanaspor ile de sahamızda çok önemli bir randevuya çıkacağız. Bu maçı da kazanıp hanemize üç puan daha eklemek istiyoruz. Kalan maçların hepsini tek tek düşünüyoruz. Şu anda bizim adımıza en önemli olan karşılaşma Adanaspor maçı" dedi.

Volkan Fındıklı, kötü veya iyi sonuçlarda takımın havasının yerinde olduğunu vurgulayarak, seri galibiyetler gelince neşelerinin daha da arttığını sözlerine ekledi.

Yusufcan Esendemir: "Serimizi sürdürmek istiyoruz"

Takımın genç oyuncularından Yusuf Can Esendemir de, "Çok güzel bir havamız var. Adanaspor maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Takımdaki abilerimiz gerek saha içinde gerek saha dışında bize çok yardımcı oluyor. Gelecek hafta sonu Adanaspor maçından üç puanla ayrılıp kazanma serimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Altınordu'da moraller yerinde
Altınordu'da moraller yerinde

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Ümraniyespor, Spor Toto, Adanaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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