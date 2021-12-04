Altınordu'da Samsunspor karşısında hedef galibiyet

Spor Toto 1. Lig'de yarın Yılport Samsunspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, rakiplerini yenerek tırmanışlarını sürdürmek istediklerini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, bu haftaki Samsunspor karşılaşması öncesi kulüp bünyesindeki özel sporcuların ziyaretlerinin kendilerine moral verdiğini, onlara desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Ligde geçen hafta MKE Ankaragücü'nü yendiklerini hatırlatan Eroğlu,"Önemli olan bunu devam ettirmek, zor bir süreç yaşıyoruz ama moralimizi yüksek tutarak, galibiyetin de verdiği güvenle bu haftaya iyi hazırlandık. İnşallah istediğimiz skoru alarak tırmanışımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Altınordu-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Oğuzhan Aksu görev yapacak.