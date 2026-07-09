Altınordu'da Yatırımcı ile Anlaşma Sağlandı

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altınordu'da geçen hafta alınan 2'nci Lig'e katılmama kararının ardından bugün son dakika gelişmesi yaşandı. A takımın yarışmacı haklarını devretmek için uzun süredir görüşmeler yapan başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bugün bir yatırımcı adayı ile el sıkıştığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli takımı devralacak isim açıklanmazken, İzmir temsilcisinin yarın lige katılım formunu son gününde Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edeceği bildirildi. Anlaşmayla ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, şimdiye kadar yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde altyapı takımları, futbol okulları ve tesislerin kendi bünyesinde kalması şartını ortaya koymuştu. Özkan, kulübün misyonuna uymayan ve takımın ismini değiştirmek isteyen yatırımcı adaylarıyla uzlaşamaması üzerine geçen hafta lige katılmama kararının altına imza atarak camiadan tepki gördü. Seyit Mehmet Özkan geçen sezon altyapıdan Süper Lig kulüplerine transfer olan gençlerin bir sonraki satışından elde edilecek payların kendisine verilmesini istiyordu.