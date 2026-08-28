Altınordu'dan Tugay Güner'e Veda - Son Dakika
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Altınordu'dan Tugay Güner'e Veda

Altınordu\'dan Tugay Güner\'e Veda
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10 yıl sonra Altınordu'dan ayrılan Tugay Güner, Karaköprü Belediyespor'a transfer oldu.

2'nci Lig'e katılmama kararı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülerek 2027'den itibaren 3'üncü Lig'de yer alacak İzmir'in köklü temsilcisi Altınordu'da takımda kalan oyuncuların vedaları sürüyor. Kırmızı-lacivertlilerde altyapıdan yetişerek toplam 10 yıldır kulüp bünyesinde yer alan Tugay Güner, Karaköprü Belediyespor'a transfer oldu. Altınordu Tugay'a, "Öz Kaynak Sistemi'mizden (ÖKS) yetişerek A Takımımıza yükselen ve gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Tugay Güner, Karaköprü Bel. Spor'a transfer olmuştur. Tugay'a Altınordu Futbol Kulübü olarak bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Tugay Güner" mesajıyla veda etti.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'dan Tugay Güner'e Veda - Son Dakika

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