Altınordu Düşme Hattından Kurtuldu

30.03.2026 12:49
Altınordu, Muğlaspor'u 1-0 yenerek düşme hattından kurtuldu, Yusuf Şimşek'in etkisi büyük.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda zirve takipçisi Muğlaspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, 31 hafta sonra düşme hattından kurtulmanın sevincini yaşıyor. Ligin 2'nci haftasından 33'üncü haftasına kadar düşme potasından kurtulamayan kırmızı-lacivertliler, teknik direktör Yusuf Şimşek göreve geldikten sonra son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 25 puana ulaştı ve 15'inci sıraya yükseldi. Bu periyotta 10 puan toplayan İzmir temsilcisi, kümede kalma barajıyla arasındaki 8 puanlık farkı eritip düşme potasının 2 puan üzerine çıktı. Bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Altınordu, 65 puanlı Muğlaspor'a seyircisi önündeki ilk yenilgisini tattırdı.

Kırmızı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında büyük oranda havlu atan Muğlaspor'un teknik direktör Besim Durmuş'la yollarını ayırmasına neden oldu. Kırmızı-lacivertliler son 3 haftada kalesini gole kapatarak alkış topladı. İzmir ekibi bu periyotta Play-Off potasındaki Şanlıurfaspor'la 0-0 berabere kalırken, Kastamonuspor ve Muğlaspor'u (D) tek golle dize getirdi. Muğla zaferinde galibiyet golüne imza atan altyapı patentli orta saha oyuncusu Ege Arslan, toplam gol sayısını 5'e çıkardı. Ege, kendisi gibi 5 golü bulunan tecrübeli futbolcu Kerim Avcı'yla birlikte takımın en skorer iki isminden biri konumuna geldi.

YUSUF ŞİMŞEK FAKTÖRÜ

İzmir temsilcisinde en büyük alkışı ise teknik direktör Yusuf Şimşek aldı. Tecrübeli teknik adam 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle takımına 11 puan kazandırıp, maç başına 1,5 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon daha önce yine İzmir temsilcisi Altay'ın dümeninde yer alan Şimşek, siyah-beyazlıları da düşme hattından çıkarmıştı. Altay, Yusuf Şimşek yönetimle ters düşüp ayrıldıktan sonra yeniden düşme potasına gelirken, Altınordu ise tecrübeli teknik adamla müthiş çıkış yakaladı. Altınordu'da iç sahada oynanacak Ankaraspor müsabakası öncesi Yılmaz sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu

12:31
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:09
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
11:44
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD’li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
