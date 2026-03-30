Altınordu Düşme Hattından Kurtuldu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda zirve takipçisi Muğlaspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, 31 hafta sonra düşme hattından kurtulmanın sevincini yaşıyor. Ligin 2'nci haftasından 33'üncü haftasına kadar düşme potasından kurtulamayan kırmızı-lacivertliler, teknik direktör Yusuf Şimşek göreve geldikten sonra son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 25 puana ulaştı ve 15'inci sıraya yükseldi. Bu periyotta 10 puan toplayan İzmir temsilcisi, kümede kalma barajıyla arasındaki 8 puanlık farkı eritip düşme potasının 2 puan üzerine çıktı. Bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Altınordu, 65 puanlı Muğlaspor'a seyircisi önündeki ilk yenilgisini tattırdı.

Kırmızı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında büyük oranda havlu atan Muğlaspor'un teknik direktör Besim Durmuş'la yollarını ayırmasına neden oldu. Kırmızı-lacivertliler son 3 haftada kalesini gole kapatarak alkış topladı. İzmir ekibi bu periyotta Play-Off potasındaki Şanlıurfaspor'la 0-0 berabere kalırken, Kastamonuspor ve Muğlaspor'u (D) tek golle dize getirdi. Muğla zaferinde galibiyet golüne imza atan altyapı patentli orta saha oyuncusu Ege Arslan, toplam gol sayısını 5'e çıkardı. Ege, kendisi gibi 5 golü bulunan tecrübeli futbolcu Kerim Avcı'yla birlikte takımın en skorer iki isminden biri konumuna geldi.

YUSUF ŞİMŞEK FAKTÖRÜ

İzmir temsilcisinde en büyük alkışı ise teknik direktör Yusuf Şimşek aldı. Tecrübeli teknik adam 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle takımına 11 puan kazandırıp, maç başına 1,5 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon daha önce yine İzmir temsilcisi Altay'ın dümeninde yer alan Şimşek, siyah-beyazlıları da düşme hattından çıkarmıştı. Altay, Yusuf Şimşek yönetimle ters düşüp ayrıldıktan sonra yeniden düşme potasına gelirken, Altınordu ise tecrübeli teknik adamla müthiş çıkış yakaladı. Altınordu'da iç sahada oynanacak Ankaraspor müsabakası öncesi Yılmaz sarı kart cezalısı durumuna düştü.