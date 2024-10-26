Altınordu - Fethiyespor: 2-2 Beraberlik

Spor

İZMİR,

STAT: Altınordu Serpil Hamdi Tüzün

HAKEMLER: Evren Aydoğan, Oğuzhan Kocaçoban, Faruk Yağlı

ALTINORDU: Serhat - Alper, Mete, Eren, Yusuf Şahin, Kaan, Tahsin (Dk. 46 Burak), Sami (Dk. 73 Ege), Bahattin (Dk. 73 Emre), Hüseyin, İlkan (Dk. 46 Kanivar),

FETHİYESPOR: Arda - Umut Mert, Şahan, Çağan Kayra, Berkay (Dk. 71 Mehmet Kaan), Emre (Dk. 90 Canberk), Serdar Ümit, Samed, Ahmet (Dk. 90 Berat), Özcan (Dk. 71 Nurettin), Muhammet Enes

GOLLER: Dk. 8 Muhammet Enes, Dk. 69 Ahmet (Fethiyespor), Dk. 10 ve Dk. 63 Hüseyin (Altınordu)

SARI KARTLAR: Mete, Yusuf Şahin, Bahattin, Alper (Altınordu), Samed, Serdar Ümit (Fethiyespor)

KIRMIZI KART: Serdar Ümit (Fethiyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu, evindeki ilk puan kaybını yaşadı. Sahasında orta sıralarda yer alan Fethiyespor'u konuk eden kırmızı-lacivertliler sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fethiyespor 8'inci dakikada Muhammet Enes'in golüyle öne geçti: 0-1. Altınordu, 10'uncu dakikada Hüseyin golüyle skoru dengeledi: 1-1. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Ev sahibi Altınordu, 63'üncü dakikada yine Hüseyin'in golüyle 2-1 üstünlük sağladı. Fethiyespor, 69'da Ahmet Dereli ile beraberliği yakaladı: 2-2. Altınordu bu sonuçla 19 puana yükseldi, Fethiyespor da 11 puana yükseldi.