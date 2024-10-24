Altınordu Fethiyespor Maçına Odaklandı - Son Dakika
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Altınordu Fethiyespor Maçına Odaklandı

Altınordu Fethiyespor Maçına Odaklandı

Teknik direktör Olcay Şahan, Fethiyespor maçında galibiyet hedeflediklerini belirtti.

24.10.2024 11:50
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Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, hafta sonu iç sahada oynayacakları Fethiyespor maçında taraftarlarının desteğiyle iyi bir galibiyet almayı hedeflediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ilk 8 haftalık süreçte 5 galibiyet 3 beraberliğe imza atarak 18 puan toplamayı başardı. İzmir ekibi böylece lider Batman Petrolspor'un averajla hemen arkasında yer alıyor. Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan da hem geçtiğimiz hafta oynadıkları Beykoz Anadolu maçını hem de hafta sonu oynayacakları Fethiyespor müsabakasına dair açıklamalarda bulundu. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan antrenman sırasında açıklamalarda bulunan genç teknik adam, Beykoz Anadolu Spor galibiyeti ile ilgili olarak, "Öncelikle rakip takımı da gösterdikleri mücadele için tebrik ederim. Her hafta rakiplerimizi çok iyi analiz ediyoruz, doğru analiz ve doğru strateji ile galip geldik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Teknik ekibime teşekkür ederim. İyi işler yapmaya çalışıyoruz, her hafta üstüne koymaya çalışıyoruz. Oyuncu felsefesi ve oyuncu mücadelesine baktığımız zaman güzel bir rekabet içindeyiz ve bunun da ekmeğini yiyoruz şuan. İnşallah gelecek haftalarda da aynen böyle devam eder. Rekabetin olduğu yerde her zaman başarı vardır, bunu her hafta dile getiriyorum" dedi.

"Maç maç bakıyoruz"

Fethiyespor müsabakasına da değinen Şahan, "Biz maç maç odaklıyız, şuan Beykoz maçını bitirmiş olduk, bir gün gereken analizi yaptık. Bu hafta içinde gelecek maç ile ilgili gereken çalışmalara da bugün itibarıyla başlamış olduk. Maç maç değerlendirdiğimiz için önceliğimiz şu an Fethiyespor maçıdır. Bu maçta nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağız? Nasıl bir dizilişimiz olacak? Bunun çalışmasını bütün hafta sürdüreceğiz. İnşallah hafta sonu taraftarlarımızın önünde güzel bir galibiyetle haftamızı süslendireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınordu Fethiyespor Maçına Odaklandı - Son Dakika

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