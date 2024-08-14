Altınordu Genç Futbolcuları Yeni Sezon Öncesi Hedeflerini Açıkladı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç futbolcularından Arif Şimşir ve Furkan Emin Kaçmaz, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının iyi geçtiğini ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesinde kamp çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertlilerin genç oyuncularından Arif Şimşir (19) ve Furkan Emin Kaçmaz (18) da, kulübün resmi sitesine yapılan bu antrenmanları değerlendirdi. U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonasının kamp kadrosunda yer aldıktan sonra takımla çalışmalara başlayan 19 yaşındaki Arif Şimşir, "A Takımımız ile tempolu ve yoğun şekilde idmanlarımız devam ediyor. Sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz bu sezon şampiyonluğa oynamak, en kötü play-off hattında ligi bitirip öyle şampiyon olmak. Yeni hocamızla çalışmalara başladık, gayet uyumlu ve güzel bir şekilde idmanlarımızı sürdürüyoruz. Umarım sezona iyi başlarız ve güzel bir şekilde bitiririz" dedi.

Takım içindeki uyumun beklediğinden daha iyi olduğunu dile getiren genç kaleci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon kadromuza yurt dışından ve başka takımdan gelen arkadaşlarımız oldu. Altyapıdan çıkan oyuncularımız var. Karma bir takımız ama beklediğimden çok iyi bir uyum var takımda. Bu sezon formayı alıp güzel maçlar geçirip iyi bir yere transfer olmak istiyorum."

Furkan Emin Kaçmaz: "İyi bir sezon geçirmek istiyoruz"

Akademiden bu sezon A Takım kadrosuna dahil edilen Furkan Emin Kaçmaz da, yeni sezon öncesi kampın gayet iyi geçtiğini dile getirerek, "Yeni gelen abilerimiz var, kardeşlerimizle beraber burada hep beraber uyum sağlıyoruz ve çok iyi gidiyor çalışmalarımız. Performansımız ve tempomuz çok yüksek. İnşallah çok iyi bir sezon geçiririz. Dokuz yıldır Altınordu Akademi'deyim, orda çok şey öğrendim. Bu öğrendiklerimi A takımda sürdürmek istiyorum. Bulduğum forma şanslarını çok iyi değerlendirmek istiyorum" diye konuştu.

Furkan Emin Kaçmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon takımımızı bir üst düzeye çıkarmak istiyoruz, sonrasında da Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Bunda benim emeğimin olmasını çok istiyorum. Çünkü dokuz yıldır bu kulüpteyim. Çok fazla emek harcadık, çok fazla çaba sarf ettik. Bu sene emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz." - İZMİR