Altınordu, genç futbolcularla profesyonel sözleşme imzaladı

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, 17 yaşındaki Metehan Kurt, Berkay İşcan ve Sarp Kaçar ile profesyonel sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde genç futbolcular ve ailelerinin yanı sıra Akademi Sportif Direktörü Ahmet Furkan Can ve Akademi Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu hazır bulundu. Atılan imzaların hem kulübe hem de sporculara hayırlı olmasını dileyen Ahmet Furkan Can, "Gençlerimiz hayatlarının en önemli imzalarından birisini attılar. Başarılarla daha iyi imzalar atacaklardır. Başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor" dedi. Akademi Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, "Sporcularımız profesyonel oldukları için mutluyuz. Profesyonel olmakla iş bitmiyor, bunun devamı çok önemli. Biz oyuncularımızın daha üst seviyelere yükseleceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

Genç oyunculardan sağ bek Sarp Kaçar, "Öncelikle profesyonellik imzası attığım için mutluyum. Bugüne kadar gelmemde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" derken, santrfor Berkay İşcan futbola başladığı kulüpte profesyonel imza atmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bugünlere gelmemde emeği olan tüm hocalarıma, çalışanlarımıza ve başkanımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Stoper Metehan Kurt ise 7 yıldır kulüpte olduğunu söyleyerek, "Bizlerin üzerinde emeği olan başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Kulübümde ilk imzamı attığım için mutluyum" ifadelerine yer verdi.