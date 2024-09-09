Altınordu Golsüz Beraberlik Aldı - Son Dakika
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Spor

Altınordu Golsüz Beraberlik Aldı

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kepezspor ile golsüz berabere kalarak 4 puana ulaştı. Takımda milli takım görevinde bulunan oyuncular forma giyerken, sakatlıkları bulunan bazı oyuncular ise maçta yer alamadı.

09.09.2024 13:57
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona evinde İnegölspor'u 2-0 yenerek başlayan Altınordu dün Kepezspor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılarak 4 puana ulaştı. Altınordu'da hafta içinde U20 Milli Takımı'nda görev yapan kaleci Serhat ile orta saha oyuncusu Sami, özel izinle milli takımdan ayrılıp kırmızı-lacivertli formayı giydi. U20 Milli Takımı'nda kalan santrfor İlkan ise kadroda yer alamadı.

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan gurbetçi orta saha oyuncusu Kaan Baysal ve santfor Hüseyin Bulut da forma giyemedi. Teknik Direktör Olcay Şahan, Kaan'ın yokluğunda ilk 11'de Tahsin'i görevlendirdi. Öte yandan uzatmada oyuna giren altyapı patentli Arif Asaf Gültekin ile Sercan Demirkıran 2'nci Lig'deki ilk maçlarına çıkmanın heyecanını yaşadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu Golsüz Beraberlik Aldı - Son Dakika

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