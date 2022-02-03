Üye Girişi
Altınordu, Metin Oktay'ı doğum gününde andı - Son Dakika

Altınordu, Metin Oktay'ı doğum gününde andı

03.02.2022 09:30
Altınordu, Metin Oktay'ı doğum gününde andı

Altınordu, efsane futbolcu Metin Oktay'ı doğum gününde düzenlediği törenle andı.

Altınordu, efsane futbolcu Metin Oktay'ı doğum gününde düzenlediği törenle andı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Türk futbolunun unutulmaz oyuncularından ve İzmir'in yetiştirdiği en önemli sporculardan olan 'Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ı doğum gününde andı.

Metin Oktay Heykeli'nin önünde toplu fotoğraf çekimi ile başlayan etkinliğe Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Demirel, Altınordu Tarihçisi Kenan Akseki, Spor Yazarı Ahmet Çakır, Altınordu Futbol Akademisi yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Etkinliğe katılan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Demirel, Ahmet Çakır ve Kenan Akseki, Metin Oktay ile ilgili konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından Gazeteci Yazar Ahmet Çakır, Metin Oktay'ın hayatını anlattığı "Taçlı Kral Metin Oktay" adlı kitabını ALFA Antrenörleri ve sporcular için tek tek imzaladı. - İZMİR

Altınordu, Metin Oktay'ı doğum gününde andı
Altınordu, Metin Oktay'ı doğum gününde andı

YORUMLAR
500

Ahmet Çakır, Metin Oktay, Altınordu, Doğum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu, Metin Oktay'ı doğum gününde andı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
09:08 Vaka sayısı 110 bini geçti, uzmanlar sorumsuz grubu açıkladı: 20-35 yaş arası aşılanmıyor
09:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan Ceren Ece Öksüz: O duygulandı, ben gururlandım
08:56 İsveçli bir şirket, sigara izmaritlerini toplamak için kargaları görevlendirdi
08:45 Hakimden Sezen'in katiline: Sana beş yıl ceza vereceğim, şimdi mi vereyim erteleyeyim mi?
08:33 İzmir'de yağış hayatı felç etti! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı
08:31 Otomobil sürücüsü, polislerin 15 kilometrelik takibi sonucu yakalandı! Kaçış sebebi ise alkol
08:28 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nişanlandı! Sosyal medyada fotoğraflara beğeni yağdı
08:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 vekille basına kapalı toplantı yaptı! "Her şeyi açık yüreklilikle söyleyin." talimatı geldi
08:11 Cemevine 'ticarethane' muamelesi: 30 bin TL elektrik, 11 bin TL doğalgaz faturası geldi!
08:03 Güncel altın kuru! Gram ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 09:37:30. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu, Metin Oktay'ı doğum gününde andı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement