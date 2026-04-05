Altınordu\'ndan Üst Üste 3 Galibiyet

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve düşme hattından uzaklaştı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde üst üste 3'üncü galibiyetini alan Altınordu, son 5 maçında; 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak müthiş bir çıkış yakaladı. Bu periyotta topladığı 13 puanla 15 puandan 28 puana ulaşan İzmir temsilcisi, 31 hafta sonra kurtulduğu düşme hattının 5 puan üzerine çıktı. Kırmızı-lacivertliler son 4 müsabakada kalesini gole kapattı. Altınordu bu karşılaşmalarda Şanlıurfaspor'la (D) 0-0 berabere kalırken; Kastamonuspor, Muğlaspor (D) ve Ankaraspor'u 1-0'lık skorlarla devirdi.

KURTULUŞUNU İLAN ETMEYE YAKIN

Bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan Altınordu, zorlu Ankaraspor randevusunun ardından galibiyeti önce seyircisiyle, sonra soyunma odasında doyasıya kutladı. Bitime 4 maç kala kurtuluşunu ilan etmeye yaklaşan kırmızı-lacivertlilerde attığı kafa golüyle takımına 3 puanı getiren tecrübeli stoper Eren Tokat, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Deneyimli savunmacı geçen sezon Altay derbisinde gol atma başarısı göstermişti. Ligde çarşamba günü bir basamak altında düşme potasında yer alan 23 puanlı Beykoz Anadoluspor'a konuk olacak İzmir ekibinde stoper Sadi ise cezalı durumuna düştü.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:51:39. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.