Altınordu'nun gençlerine milli davet - Son Dakika

Altınordu'nun 8 genci, Türkiye U17 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası aday kadrosuna ve U16 ve U14 Milli Takımlarının hazırlık kamplarına davet edildi.

Altınordu'nun genç futbolcularına milli takım davetleri devam ediyor. Türkiye U17 Milli Takımı'nın 16 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri aday kadrosuna Altınordu'nun A Takım oyuncularından Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19/18 Takımı'ndan Hasan Berat Kayalı davet edildi.

U16 Milli Takımı'nın 7-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosuna ise Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U16 Takımı'ndan Furkan Emin Kaçmaz, Fırat Başkaya ve Onuralp Çevikkan çağrıldı.

U14 Milli Takımı'nın 10-12 Mayıs tarihlerinde Hollanda ile oynayacağı özel maçın kadrosuna Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U14 Takımı sporcularından Arda Yılmaz ile Mustafa Serhan Kök davet aldı. - İZMİR