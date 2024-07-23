Altınordu'nun yeni transferleri sezon hazırlıklarından memnun - Son Dakika
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Altınordu'nun yeni transferleri sezon hazırlıklarından memnun

Altınordu\'nun yeni transferleri sezon hazırlıklarından memnun

Altınordu'nun yeni transferi Tahsin Çakmak ve akademiden A takıma yükselen Arif Asaf Gültekin, sezon hazırlıklarının iyi gittiğini ve takımda iyi bir uyum sağladıklarını belirtti. Tahsin Çakmak, kampın çok iyi bir ortamda geçtiğini ve herkesin iyi hazırlandığını ifade ederken, Arif Asaf Gültekin ise profesyonel olup A takıma çıkmayı başardığını ve bu yıl da iyi bir performans sergileyerek takımı daha iyi yerlere taşımak istediğini söyledi.

23.07.2024 12:33
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni transferi Tahsin Çakmak ve akademiden A takıma yükselen Arif Asaf Gültekin, sezon hazırlıklarının iyi bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Kartepe kampında çalışmaların çok iyi bir ortamda sürdüğünü dile getiren Tahsin Çakman, "Şu an çok yoğun çalışıyoruz, herkes çok iyi hazırlanıyor. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bize böyle bir imkan sağladığı için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben burada çok mutluyum, çocuklar beni iyi karşıladı. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor, şu an bir sıkıntı yok. Umarım sezon boyu bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

ARİF ASAF GÜLTEKİN: GÜZEL BİR AİLE OLDUK

Kampta iyi bir uyum yakaladıklarını belirten Arif Asaf Gültekin, "Çalışmalarımız gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Burada çok iyi bir uyum sağladık, güzel bir aile olduk. Böyle devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki ligde de iyi bir başarı elde edeceğiz. İlk hedefim profesyonel olup A takıma çıkmaktı, bunu gerçekleştirdim. Bu yıl da güzel performans gösterip formayı alıp daha iyi yerlere götürmeye çalışacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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