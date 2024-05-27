Altınordu, Olcay Şahan'ı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika
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Altınordu, Olcay Şahan'ı teknik direktör olarak atadı

Altınordu, Olcay Şahan\'ı teknik direktör olarak atadı

TFF 2. Lig takımlarından Altınordu, eski milli futbolcu Olcay Şahan'ı teknik direktörlük görevine getirdi. Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonda değişiklikler yapacaklarını ve Alman sisteminden yetişmiş bir oyuncuyu projelerinin başına getirmek istediklerini belirtti. Olcay Şahan ise Altınordu'yu bir üst lige çıkarmak ve kendi oyuncularını Avrupa'ya göndermek hedefinde olduklarını ifade etti.

27.05.2024 19:11
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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktörlük görevine Olcay Şahan getirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, eski milli futbolculardan Olcay Şahan için Metin Oktay Yerleşkesi'nde imza töreni gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonda bazı değişiklikler yapacaklarını, bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

Projelerinin başına Alman sisteminden çıkmış bir oyuncuyu getirmek istediklerini aktaran Özkan, "Olcay hocam bizim istediklerimizin hepsine tam uyuyordu. Hocamız Altınordu'nun Türkiye projesi olduğunu, Avrupa'da bile projemizin konuşulduğunu bildiğini söyledi ve teklifimizi kabul etti. Altınordu için yepyeni bir dönem başlıyor. Yeni dönem artık genç teknik adamların dönemi. Hüseyin Eroğlu hocam ile 10 yıl çalıştık. İnşallah Olcay kardeşimle 10 yıl beraber olmayı Allah bize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Özkan, genç teknik adamların takımlarla iyi birliktelik sağladığını belirterek, "Türk ve dünya futboluna birçok oyuncu armağan edeceğiz. Mutlaka genç, başarmaya aç, sahada her şeyini ortaya koyan mücadeleci bir takım olacağız. Altınordu'nun rengini, Altınordu'nun heyecanını tekrar gündeme getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Olcay Şahan ise kulüp başkanı Özkan'la yaptıkları değerlendirmede Altınordu'yu bir üst lige çıkarmak istediklerini konuştuklarını belirterek, "Kendi sisteminden yetişen oyuncuları ile Süper Lig'e kadar kendi oyuncuları ile oynayıp sonrasında birçok futbolcusunu Avrupa'ya gönderme hedefindeyiz." görüşlerine yer verdi.

Son iki sezondur 2. Lig'de forma giydiğini hatırlatan Şahan, "Burada hedefe gitmek istiyorum. Avrupa'nın sayılı kulüplerinde olan tesislere sahibiz. Burada potansiyel bu lig değil, bu takımın kesinlikle üst ligde olması lazım. Kendime inanıyorum ve güveniyorum. Bu ekiple birlikte başarılı olacağız." dedi.

Sezon başında TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Ankaraspor'da forma giyen Olcay Şahan, daha sonra futbol sorumluluğu görevine getirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Altınordu, Olcay Şahan'ı teknik direktör olarak atadı - Son Dakika

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