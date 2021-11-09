Altınordu savunmada sınıfta kaldı

Spor Toto 1'inci Lig'de art arda 4 mağlubiyet alarak 18'inci sıraya kadar düşen Altınordu, ilk 12 haftada sergilediği savunma performansıyla alarm verdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de art arda 4 mağlubiyet alarak 18'inci sıraya kadar düşen Altınordu, ilk 12 haftada sergilediği savunma performansıyla alarm verdi. Oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 8 yenilgi alan İzmir temsilcisi kalesinde gördüğü 25 golle en fazla gol yiyen takım olarak yer alıyor. Kırmızı-lacivertliler, maç başına kalesinde 2 gol gördü. En farklı mağlubiyetini Erzurumspor deplasmanında 6-2'lik skorla alan Altınordu'da bireysel hatalardan dert yanan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli maç arasında toparlanarak yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.



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