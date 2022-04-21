Altınordu seriyi sürdürdü; kümeden kurtuldu - Son Dakika
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Altınordu seriyi sürdürdü; kümeden kurtuldu

21.04.2022 11:10
Altınordu seriyi sürdürdü; kümeden kurtuldu

Altınordu, deplasmanda aldığı Ankaragücü galibiyetiyle beraber son 7 lig maçında topladığı 19 puanla küme düşme hattından kurtuldu.

Altınordu, deplasmanda aldığı Ankaragücü galibiyetiyle beraber son 7 lig maçında topladığı 19 puanla küme düşme hattından kurtuldu.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, deplasmanda lig lideri Ankaragücü'nü Şeref Özcan (2) ve Hüsamettin Yener'in golleriyle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla kırmızı-lacivertliler, son 7 lig maçında 6. galibiyetini alarak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Ligin 26. haftasında 22 puanla 18. sırada yer alan İzmir temsilcisi, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla puanını 41'e çıkararak küme düşme hattından kurtuldu. Altınordu, küme düşme hattının en üstünden takım olan Kocaelispor ile puanı farkını 4'e çıkararak son 4 hafta öncesinde nefes almış oldu.

Genç kaleci Serhat'tan müthiş performans

Geçen hafta Ali Emre Yanar'ın yokluğunda Manisa FK maçında kaleyi koruyan 2004 doğumlu Serhat Öztaşdelen, Ankaragücü maçında da kurtarışları ile dikkati çekti. Genç kaleci, Eren Derdiyok'un kullandığı penaltı atışını da çıkarmayı başardı.

Hüseyin Eroğlu: "Henüz lig bitmedi"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçtan sonra yaptığı açıklamada son haftalara doğru üst sıralara tırmanmak adına önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, Şubat ayında kötü bir serimiz oldu. 7 maç üst üste kaybettik. O zaman 'Altınordu düştü' yorumları yapılmıştı. Ancak biz o zaman dahi iyi takım olduğumuz hep söylüyordum. Altınordu sezon başında hep yeniden kurgulanıyor, takım ikinci yarıda anca oturuyor. Şu anda bir zoru başarıyoruz ve tüm Türkiye'nin dikkatini üzerimize topladık. Henüz lig bitmedi, zorlu maçlarımızı kazanarak çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Altınordu seriyi sürdürdü; kümeden kurtuldu
Altınordu seriyi sürdürdü; kümeden kurtuldu
Altınordu seriyi sürdürdü; kümeden kurtuldu

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Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti Altınordu'dan muhteşem seri Altınordu'dan muhteşem seri

Ankaragücü, Altınordu, Spor Toto, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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