Altınordu, sezonu Bolu'da kapatıyor - Son Dakika
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Altınordu, sezonu Bolu'da kapatıyor

19.05.2022 11:14
Altınordu, sezonu Bolu'da kapatıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Balıkesirspor'u 2-1 yenerek kümede kalmayı garantileyen Altınordu, 2021-2022 sezonunun son maçında yarın deplasmanda kendisi gibi bir hedefi bulunmayan Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Balıkesirspor'u 2-1 yenerek kümede kalmayı garantileyen Altınordu, 2021-2022 sezonunun son maçında yarın deplasmanda kendisi gibi bir hedefi bulunmayan Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Can Cengiz yönetecek.

İzmir ekibinde 10 yıldır süren görevini bırakan Hüseyin Eroğlu'nun yerine dümene geçen teknik direktör Ufuk Kahraman, kırmızı-lacivertli takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. Teknik patron Kahraman'ın genç ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor. Ligde 45 puanla 15'inci sırada yer alan Altınordu ve 47 puanlı 12'nci basamaktaki Boluspor son haftada prestij mücadelesi verecek. Sezonun ilk devresinde oynanan karşılaşmada İzmir ekibi rakibini evinde 2-1 mağlup etmişti.


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Altınordu'da sahne gençlerin Altınordu'da sahne gençlerin
Kaynak: DHA

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