Altınordu, Teknik Direktör Atilla Küçüktaka ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Spor

Altınordu, Teknik Direktör Atilla Küçüktaka ile Yollarını Ayırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu, sezonu 12. sırada tamamlayan teknik direktör Atilla Küçüktaka ile yollarını ayırdığını duyurdu. Küçüktaka, kulüpte 10 yıldır görev yapmış ve Türk futboluna birçok kaleci kazandırmıştı. Ayrılık sonrası veda mesajı paylaşan Küçüktaka, Altınordu camiasına teşekkürlerini iletti.

15.05.2024 13:44
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Altınordu, teknik direktör Atilla Küçüktaka ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 43 puanla 12. sırada tamamlayan Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka, kırmızı-lacivertli kulüple yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Atilla Küçüktaka, kulübümüzdeki görevinden ayrıldığını açıkladı. 10 yıldır kulübümüz bünyesinde görev yapan ve Türk futboluna sayısız kaleciler kazandıran Atilla Küçüktaka'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Küçüktaka'dan veda mesajı

Ayrılık sonrası veda mesajı paylaşan Atilla Küçüktaka, "Uzun süredir bu camianın içindeyim. Kulübümüzde özellikle kaleci departmanında önemli işler yaptık. Birçok genç kaleciyi Türk futboluna armağan ettik. TFF 1. Lig'den düşünce sezon başında Başkanımız Seyit Mehmet Özkan bana ve ekip arkadaşlarıma A Takım'da Teknik Direktörlük görevini verdi. Genç kadro ile mücadele ettiğimiz ligde kalmayı başardık. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, Altınordu Futbol Kulübü'nde beraber çalıştığım bütün hocalarımız, sporcularımız ve taraftarlarımızla birlikte tüm personelimize teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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