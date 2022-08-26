Spor Toto 1. Lig'in üçüncü hafta maçında Altınordu, yarın saat 21.45'te Boluspor'a konuk olacak. Maç öncesinde kırmızı-lacivertli takım, son hazırlıklarını yaparak Bolu'ya hareket etti. İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Ufuk Kahraman, maç öncesinde görüşlerini paylaştı. Kahraman, "İçeride kazanmamız gereken Sakaryaspor maçını kaybettik. İki maçın analizine baktığımızda eksik yönlerimizi gördük. Sakaryaspor maçının özellikle ikinci yarısında Ahmet Dereli ile 4 tane net pozisyona girmemiz bizim maçı ne kadar istediğimizi gösteriyordu. Oyunun temposundan memnunuz fakat bunu 90 dakikaya yaymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Altınordu, Boluspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ufuk Kahraman: 'Boluspor maçını kazanmak istiyoruz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.