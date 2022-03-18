Altınordu, Ümraniyespor'a konuk - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında Nasadoge Menemenspor (D) ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0'lık skorlarla yenerek moral bulan düşme hattındaki Altınordu, yarın deplasmanda zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı forvet Hüsamettin, tedavisi süren santrfor Ahmet Dereli ve sol bek Ali Dere forma giyemeyecek.

Hüsamettin'in yokluğunda Anıl'ın oynaması, Ali Dere'nin yerine ise Yusuf Can'ın görev alması bekleniyor. Ligde 28 puanla 17'nci sırada yer alan Altınordu, 55 puanı bulunan İstanbul temsilcisi yenerek bu sezon 2'nci kez 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ligde tutunma mücadelesi veren kırmızı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakibine iç sahadaki 2'nci yenilgisini tattırmak istiyor. Kümede kalma barajının 4 puan gerisinde yer alan Altınordu, kalan 9 maçının 6'sını deplasmanda oynayacak.

- İzmir