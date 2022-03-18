Altınordu, Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu, Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak

18.03.2022 09:38
Altınordu, Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesini sürdüren Altınordu, 29. haftada yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olacak.

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesini sürdüren Altınordu, 29. haftada yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu maçında hakem Furkan Aksuoğlu görev yapacak.

Ligde yedi maçlık galibiyet hasretinin ardından NasaDoge Menemenspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmalarını kayıpsız geçen Altınordu, 29. haftaya küme düşme hattının üzerindeki NasaDoge Menemenspor'un 4 puan gerisinde 17. sırada girdi.

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Hüsamettin Yener ile sakatlığı bulunan Ahmet Dereli, yarın forma giyemeyecek. Ali Dere'nin durumu ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Altınordu, 55 puanla 2. durumda bulunan Bereket Sigorta Ümraniyespor'a ligin ilk devresinde 2-0 mağlup olmuştu.

YORUMLAR
500
Altınordu'ya tanıdık rakip Altınordu'ya tanıdık rakip

Ümraniyespor, Altınordu, Spor Toto, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu, Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak - Son Dakika


Son Dakika
09:32 Putin işgali bitirmek için sadece 4 şey istiyor! İşte Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları
09:32 Terminatör, Putin'e seslendi: Bu savaşı sen başlattın, sen durdur!
09:25 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan, gerçeği öğrendi
09:15 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı hayatından çıkardı
08:57 Semira'yı kimler öldürdü: 2017'de kaybolmuş, cesedi 2 yıl sonra su kuyusunda bulunmuştu!
08:58 Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı!
08:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası
08:44 İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı
16:04 Anneannesini görmek için Ukrayna'ya gitti! Savaş çıkınca geri dönemedi
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 09:44:25. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu, Ümraniyespor deplasmanında puan arayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement