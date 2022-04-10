Altınordu, yarın deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak - Son Dakika
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Altınordu, yarın deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak

10.04.2022 10:12
Altınordu, yarın deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak

Spor Toto 1. Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Eyüpspor iyi bir takım ama biz de son haftaların formda, formunu skora yansıtan takımıyız." dedi.

Spor Toto 1. Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Eyüpspor iyi bir takım ama biz de son haftaların formda, formunu skora yansıtan takımıyız." dedi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, takım savunmalarını geliştirdikleri son 4 müsabakada gol yemeden galip gelmelerinin önemli olduğunu söyledi. Art arda aldıkları 4 galibiyete rağmen henüz istedikleri konumda bulunmadıklarını aktaran Eroğlu, "Alınan 4 maçlık galibiyet bir avantaj gibi görünüyor ama bizim için lig şimdi başlıyor. Bunun bilincindeyiz." dedi.

Eroğlu, önlerinde sıkışan bir maç trafiği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"22 günde 5 karşılaşma her takım için zor. Bizim için de zor tabii ki ama şu an geldiğimiz nokta bizim için büyük avantaj. Haftalar sonra kırmızı hattın üzerine çıktık. Üst tarafı yakaladık. Avantajı lehimize çevirmemiz gerekiyor. Öncelikle tabii ki maç maç olarak değerlendiriyoruz. Önce biz kazanalım rakipler zaten puan kaybedecekler. Önemli olan bizim kazanmamız" diye konuştu.

Yarınki Eyüpspor maçına da değinen Eroğlu, "Bu saatten sonra rakibin oyuncularını, oyununu çok fazla düşünecek durumda değiliz. Biz kendi durumumuza bakacağız. Eyüpspor iyi bir takım ama biz de son haftaların formda, formunu skora yansıtan takımıyız. Gidip orada kazanmak için oynayacağız. Bizim için çok önemli. Kazandığımız takdirde rakipler birbirleriyle oynayacak, takımların puan kayıpları çok artı sağlayacak ama öncelikle bizim kazanmamız gerekiyor." dedi.

Altınordu'nun genç oyuncularından Yusuf Yalçın Arslan da son 4 maçlarının kayıpsız geçmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Eyüpspor maçını da diğer maçlar gibi final olarak görüyoruz. Bu maçı da aldığımızda çok güzel zamanların geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kürşad Sürmeli de Eyüpspor'un gücünü bildiklerini ancak kendilerine de güvendiklerini belirterek, yarınki maçı kazanıp galibiyet serilerine devam etmek istediklerini söyledi.

Eyüp Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Eyüpspor-Altınordu müsabakasında hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.

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Altınordu'da hedef seriyi sürdürmek Altınordu'da hedef seriyi sürdürmek

Hüseyin Eroğlu, Spor Toto, Altınordu, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu, yarın deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak - Son Dakika


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