Altınordu, yeni sezonun ilk maçında İnegölspor'la karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Altınordu, yeni sezonun ilk maçında İnegölspor'la karşılaşacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Altınordu, yeni sezonun ilk haftasında İnegölspor ile karşılaşacak. Maç, Altınordu'nun ev sahipliğinde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak. Altınordu, yeni teknik direktörü Olcay Şahan yönetiminde şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak.

31.08.2024 11:11
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Altınordu yeni sezonun ilk haftasında yarın evinde İnegölspor'la karşılaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçı Abdulbaki Ali Vardar yönetecek. Altınordulu taraftarların Torbalı'daki kulübün tesisine ulaşması için ücretsiz otobüs kaldırılacak.

Yeni sezon öncesi Atilla Küçüktaka'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Olcay Şahan, İzmir ekibinin başındaki ilk resmi müsabakasına çıkacak. Dış transferde 11 takviye yapıp, geçen sezonki kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Altınordu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacak. İzmir temsilcisi gurbetçi oyuncular ve altyapı patentli gençlerden oluşan kadrosuyla hedefe ulaşmaya çalışacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu, yeni sezonun ilk maçında İnegölspor'la karşılaşacak - Son Dakika

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