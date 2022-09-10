Altınordulu futbolcular 3 puana inanıyor - Son Dakika
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Altınordulu futbolcular 3 puana inanıyor

10.09.2022 10:53
Altınordulu futbolcular 3 puana inanıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Pendikspor'la karşı karışya gelecek Altınordu'nun futbolcuları golcü Ali Dere ve orta saha Muzaffer Kocaer zorlu karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Pendikspor'la karşı karışya gelecek Altınordu'nun futbolcuları golcü Ali Dere ve orta saha Muzaffer Kocaer zorlu karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kırmızı-lacivertli takımın genç oyuncularından Muzaffer, bay geçirdikleri arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Lige aslında kötü bir başlangıç yapmadık. Deplasmanda beraberlikler her zaman iyidir. Fakat galibiyetler alıp ligde üst sıralara çıkmak istiyoruz. Pendikspor maçını kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz. O güç bizde var. Umarım bunu bu hafta gerçekleştiririz" dedi.

ALİ DERE: ARTIK KAZANMAK İSTİYORUZ

Takımın en tecrübeli futbolcularından Ali Dere de artık galip gelmek istediklerini dile getirdi. Sezonun ilk 3 maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Altınordu'da Ali, "Ligin 5'inci haftasına geçiyoruz. Kendi adımıza 4'üncü hafta oldu artık galip gelmek istiyoruz. Birbirini bilen bir takımız, sistemi olan bir takımız. Bu bay haftasını çok iyi değerlendirdik. Pendikspor maçında İnşallah galip geleceğimize inanıyorum. Başarabilirsek bundan sonra süregelen galibiyetlerle çok iyi bir konuma gelebileceğimize inanıyorum. Bunu da başaracağız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Pendikspor, Altınordu, Ali Dere, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordulu futbolcular 3 puana inanıyor - Son Dakika

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